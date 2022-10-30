В Азербайджане вырастут пенсии

В Азербайджане в 2023 году прогнозируемый среднемесячный размер трудовых пенсий достигнет 422 манатов, что на 52,6 маната или на 14,2% больше, чем в 2022 году (369,4 маната), говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2023 год.

Согласно документу, среднемесячный размер трудовых пенсий в 2019 году составил 263,59 маната, в первом полугодии 2020 года – 297,85 маната, в конце 2020 года – 302,24 маната, в первом полугодии 2021 года – 328,77 маната, к концу того же года - 331,75 маната, 367,98 маната - в первом полугодии 2022 года и составит 369,4 маната в конце текущего года.