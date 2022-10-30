Лукашенко: «Ильхам Алиев же предлагал газопроводы через Армению…» видео
Президент Беларуси на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем много внимания уделил конфликту между Арменией и Азербайджаном и тому, как его решить, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
В частности, Александр Лукашенко заявил, что предлагал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «подумать над инвестированием в Армению» в случае урегулирования азербайджано-армянского конфликта.
«В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Поехал к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, переговорил с ним. И задал ему вопрос, ну, так, шутя: «Ильхам Гейдарович, надо Армении помочь, если договоритесь». А речь шла о пяти с половиной или шести районах – азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что «это не наша земля, это – азербайджанская». Так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама Алиева не было бы мотивации начинать ее. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал», - рассказал Лукашенко.
Он также сказал, что тогда же предлагал Ильхаму Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы окончательно примириться и продемонстрировать это народам двух стран: «И я Ильхаму задал тогда вопрос: «Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились. Богатый человек, тогда действительно и нефть очень дорого стоила и прочее. Ну, сколько ты бы вот мог инвестировать в Армению?». Говорит, минимум миллиардов пять. И засмеялся. Но главное – строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: «Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно». И в Турцию, и дальше. Выгодно? Выгодно было».
«Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, кроме силового. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже, как бывалый человек в политике, я же это все прошел… Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться. И не надо придумывать там… Ну вот бывал же ты там. Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Слушай, какие горы?! Договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы сегодня с Нагорным Карабахом решили. Россия там обеспечивает этот процесс. Зачем сейчас убивать друг друга?! Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен. Десять с лишним лет тому назад. Поэтому я и так жестко реагирую на это», – резюмировал Лукашенко.
В то же время генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что, будучи госсекретарем Совета безопасности Беларуси, курировал сотрудничество с Азербайджаном и часто бывал в этой стране: «Много раз разговаривал с ними, видел, что страна активно готовится к силовому варианту. Я им говорил, что надо все-таки этот вопрос переговорами решать и все прочее. Ответ был простой: «Станислав Васильевич, уже 30 лет пытаемся договориться. Сколько еще можно переговоры вести?». Ситуация зрела, конечно, к тому, о чем вы говорите, и получилось то, что получилось. К сожалению, не смогли мирно решить вопрос».