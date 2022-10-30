США отодвинули введение потолка цен на российскую нефть

Российская нефть не будет подвергаться ценовым ограничениям, если она была загружена в танкеры до 5 декабря и разгружена до 19 января. Об этом заявило Министерство финансов Соединенных Штатов на официальном сайте.

«Потолок цен» на российскую нефть, о котором договорились США и ЕС, начнет действовать одновременно с европейским нефтяным эмбарго – 5 декабря. Все партии до этой даты могут продаваться по рыночной цене, но они должны быть доставлены конечным покупателям не позднее 19 января», - указывается в руководстве американского Минфина.

Диапазон максимальных цен, по которым страны должны будут покупать российскую нефть после 19 января, еще не определен. Сейчас Вашингтон пересматривает предельную стоимость сырья из России. По словам источников, «потолок» поднимут до 63-64 долларов за баррель и объявят об этом к 5 декабря. Одновременно с этим вступят в силу санкции Евросоюза, которые ограничат страхование, брокерскую деятельность и финансирование поставок российской нефти.