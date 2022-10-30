В Турции книжную ярмарку посетили более 1 млн человек

Книжную ярмарку в Анталье посетили более миллиона человек. Об этом сообщает Akdeniz Manşet.

Муниципалитет Антальи провел мероприятие в 12-й раз. За 10 дней ярмарку посетили 1 миллион 9 тысяч 678 человек. В ней приняли участие 215 авторов и 220 издательств.

Во время проведения книжной ярмарки прошли автограф-сессии с известными авторами и встречи с писателями. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек объявил, что в 2023 году ярмарка пройдет на тему «В память о нашем предке в связи со 100-летием Республики».