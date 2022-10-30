Сербия переводит армию в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Сербии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово. Приказ отдал президент страны Александр Вучич, сообщили в сербском Министерстве обороны.

«Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии... повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу», - сказал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Глава оборонного ведомства сообщил, что ситуация в Косово напряженная из-за вступления в силу запрета сербских автомобильных номеров в республике. По его словам, сербская «армия готова выполнить любую задачу».

С 1 ноября 2022 года в Косово действует запрет на сербские регистрационные знаки. Косовские власти собираются штрафовать на €150 тех, кто не успел сменить автомобильные номера.