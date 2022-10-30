Армения поставит три КПП на границе с Азербайджаном
Армянская сторона готова обслуживать три новых КПП на границе с Азербайджаном, заявил на брифинге глава Комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян.
«Для правительства Армении повестка разблокировки транспортных коммуникаций приемлема и уже предприняты необходимые действия для ее реализации. Если азербайджанская сторона готова воспользоваться услугами этих КПП, то армянская готова их предоставить», - сказал Бадасян.
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