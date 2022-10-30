Турецкие товары для Армении уже не опасны

Глава Комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян не видит необходимости в эмбарго на турецкие товары, пишут армянские СМИ.

По словам Бадасяна, на данный момент нет подобного проекта в обороте, и введение нового эмбарго не обсуждается. Более того, он отметил, что нормально относится к торговле.

На вопрос, не видит ли он угроз в том, что армянская экономика будет поглощена турецкими товарами, Бадасян ответил отрицательно.

Армения ввела эмбарго на турецкие товары 1 января. До этого Армения импортировала товары из Турции на 250-270 миллионов долларов в год. Запрет был снят с 1 января 2022 года.