Россия отправила на фронт почти 90 тысяч мобилизованных

Россия направила в районы боевых действий почти 90 тыс. человек, призванных в рамках мобилизации. Об этом во время селекторного совещания заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, пишут российские СМИ.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», - сказал он.

После обучения в войска были направлены 82 тыс. мобилизованных, на полигонах находятся еще 218 тыс. мобилизованных. По словам Сергея Шойгу, задание по мобилизации выполнено, других заданий не планируется.