Арестован застреливший сослуживца армянский солдат

По делу о смерти резервиста армянской армии, рядового Мисака Петросяна арестован его сослуживец, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно полученным доказательствам, задержанному резервисту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 155 (убийство) и части 1 статьи 528 (причинение вреда своему здоровью) УК Армении. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Предварительное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что 29 октября рядовой Мисак Норайрович Петросян (1985 г.р.) получил смертельное огнестрельное ранение. Причиной смерти стал выстрел, произведенный его сослуживцем в результате ссоры. Рядовой-резервист выстрелил из автомата в Петросяна и нанес ему смертельное ранение в голову, после чего прострелил себе ногу.