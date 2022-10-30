Катар пригрозил оставить Европу без газа

Катар может прекратить поставлять газ в Европу, если Евросоюз введет потолок цен на российский газ. Об этом заявил катарский министр энергетики Саад Аль-Кааби, сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что вмешательство в рынки может нарушить правила конкуренции, поставив под угрозу инвестиции в добычу газа. По словам Саада Аль-Кааби, свободный рынок всегда является лучшим решением.

Министр уточнил, что Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, однако контрактами это не запрещено. Доха придерживается этих договоренностей, но «ничто не является постоянным». Обещание было дано на определенный срок, и, когда будет уместно отклониться, Катар пойдет на это. Страна имеет право делать с ее объемами все, что захочет, подчеркнул Саад Аль-Кааби.