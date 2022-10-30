Россия перебросила гиперзвуковые ракеты в Беларусь

Россия перебросила в Беларусь истребители МиГ-31К, которые используют для перевозки гиперзвуковых ракет «Кинжал». Рядом с истребителями заметили большие контейнеры, в которых, возможно, хранились «Кинжалы», сообщает Министерство обороны Великобритании.

Самолеты заметили в Беларуси на аэродроме поселка Мачулищи 17 октября. Их обнаружили с помощью спутниковых фотографий. Сами ракеты могли храниться поблизости, в большом контейнере под защитной земляной насыпью.

Россия уже использовала ракеты «Кинжал» в войне с Украиной. Российский министр обороны Сергей Шойгу говорил, что войска запускали их трижды.