Пашиняну нужен не «зонтик» Путина, а объятия Раиси главное на этот час
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в прямом смысле укрывшийся вчера под зонтом президента РФ Владимира Путина, не стал ночевать в Сочи и после переговоров с лидерами России и Азербайджана вылетел с визитом в Иран.
Судя по всему, тегеранский вояж армянского премьера - это очередная и, не исключено, последняя попытка Армении выйти из политического тупика, в который она сама себя загнала.
После того как традиционный союз Еревана с Москвой стал терять силу и взаимное доверие, Никол Пашинян и его команда уже не скрывают, что ищут новых союзников. Дошло до того, что официальные представители Армении в открытую называют Россию «ненадежным союзником» и «ангажированным посредником».
И хотя вчера в Сочи Пашинян укрылся от дождя под большим черным зонтом президента Путина, защите ОДКБ, которой de facto руководит Россия, он уже не доверяет, заявляя, что в качестве военного блока эта организация для Армении перестала существовать.
В результате отдаляющийся от Москвы Ереван то налаживает военно-техническое сотрудничество с далекой Индией, то пытается использовать очередной прилив любви к Армении у президента Франции Эммануэля Макрона, то вдруг обращается к Ирану - еще одному игроку на Южном Кавказе, пытающемуся посредством Армении усилить свои позиции в регионе.
И поскольку план Пашиняна освободиться с помощью Макрона (или Запада в целом) от военно-политических пут России, похоже, полностью провалился, ставка на Тегеран, особенно в связи с очередным обострением отношений между Тегераном и Баку, остается, судя по всему, последней надеждой Армении.
Как известно, Иран под предлогом предотвращения «изменения границ» в регионе не только усиливает военные и политические угрозы в адрес Азербайджана, но и одновременно строит новые планы по оказанию военно-политической поддержки Армении. Как стало известно на днях, Тегеран получил от Еревана заказ на поставку дронов-камикадзе и другие системы вооружения. В Армении не скрывают, что главная надежда на восстановление ее армии, можно сказать, уничтоженной в ходе 44-дневной войны, возлагается именно на Иран. Что неудивительно, если учесть, что Россия прекратила поставлять оружие Армении, а покупать его у других стран, как заявил Никол Пашинян в ходе одного из выступлений, «очень сложно с точки зрения логистики».
Ослабление союзнических отношений Армении с Россией подталкивает лидеров Ирана к более плотным и продуктивным связям с Ереваном. Судя по всему, из-за Армении иранский режим решил поставить на карту свои отношения с Азербайджаном, нарушая тем самым традиционный принцип равновесия, которого веками придерживалась персидская дипломатия.