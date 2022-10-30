Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:03

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в прямом смысле укрывшийся вчера под зонтом президента РФ Владимира Путина, не стал ночевать в Сочи и после переговоров с лидерами России и Азербайджана вылетел с визитом в Иран. Судя по всему, тегеранский вояж армянского премьера - это очередная и, не исключено, последняя попытка Армении выйти из политического тупика, в который она сама себя загнала.

После того как традиционный союз Еревана с Москвой стал терять силу и взаимное доверие, Никол Пашинян и его команда уже не скрывают, что ищут новых союзников. Дошло до того, что официальные представители Армении в открытую называют Россию «ненадежным союзником» и «ангажированным посредником». И хотя вчера в Сочи Пашинян укрылся от дождя под большим черным зонтом президента Путина, защите ОДКБ, которой de facto руководит Россия, он уже не доверяет, заявляя, что в качестве военного блока эта организация для Армении перестала существовать. В результате отдаляющийся от Москвы Ереван то налаживает военно-техническое сотрудничество с далекой Индией, то пытается использовать очередной прилив любви к Армении у президента Франции Эммануэля Макрона, то вдруг обращается к Ирану - еще одному игроку на Южном Кавказе, пытающемуся посредством Армении усилить свои позиции в регионе. И поскольку план Пашиняна освободиться с помощью Макрона (или Запада в целом) от военно-политических пут России, похоже, полностью провалился, ставка на Тегеран, особенно в связи с очередным обострением отношений между Тегераном и Баку, остается, судя по всему, последней надеждой Армении.