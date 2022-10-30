Иран отправит баллистические ракеты в Россию

Иран готовится отправить в Россию около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и новые беспилотники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Поставка находится под пристальным наблюдением, потому что отправки ракет Ираном могут дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.

По словам экспертов, ожидаемая поставка ознаменует значительное увеличение поддержки Тегераном военных усилий Москвы. Хотя точные сроки прибытия партии в Россию неизвестны, официальные лица считают, что оружие будет доставлено до конца 2022 года.