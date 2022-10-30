Премьер Грузии о высоком экономическом росте

В Грузии наблюдается беспрецедентный экономический рост. С 1 января по 1 октября 2022 года экономика выросла на 10,2%, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом пишут российские СМИ.

Премьер подчеркнул, что индустрия туризма по числу гостей страны достигла допандемийных показателей 2019 года. Доходы отрасли увеличились до 4,5 миллиардов долларов по сравнению с 3 миллиардами долларов в 2019 году.

При этом Ираклий Гарибашвили не упомянул, что рост экономики, увеличение числа туристов, а также выросший на 10% спрос на контейнерные перевозки через грузинские автомобильные и железнодорожные маршруты, а также порты Поти и Батуми могли стать результатом войны в Украине, западных санкций против России и большого числа платежеспособных россиян, переехавших в Грузию после начала войны.