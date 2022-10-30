В Украине рассказали, где Россия разместит иранские ракеты
Россия может разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишут украинские СМИ.
«300 км одна ракета, другая ракета - 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной», - сообщил он.
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