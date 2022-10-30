Помощник президента Азербайджана посетил Нахчыван

На встрече с председателем Верховного совета Нахчыванской АР Васифом Талыбовым состоялся расширенный обмен мнениями об армии, постоянно дислоцированной в Нахчыванской Республике, мерах по материально-техническому обеспечению соединений и воинских частей, повышению профессионализма личного состава, улучшению служебно-боевых и бытовых условий.

Было проведено служебное совещание с участием представителей Отдельной общевойсковой армии, Отдельной Нахчыванской бригады Внутренних войск МВД, Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван» Государственной пограничной службы и МЧС Нахчыванской АР, а также руководителей войск и соединений, заслушаны доклады.

В соответствии с требованиями и рекомендациями президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, доведены до сведения поручения по укреплению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению их более эффективным вооружением и боевой техникой, дальнейшему совершенствованию взаимосвязей между военными учреждениями, обеспечению участия в международных учениях, защите прав военнослужащих и предстоящим задачам в направлении улучшения социально-бытовых условий.

В рамках визита был проведен осмотр государственной границы, зданий штабов, общежитий военнослужащих, медицинских пунктов и других военных объектов, а также бронетанковой боевой техники, авиационной эскадрильи и средств военного назначения, а также состоялись встречи с личным составом воинских частей. Военнослужащим, отличившимся на службе, были присвоены очередные звания.