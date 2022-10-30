1 ноября 2022 года Южный региональный центр МЧС провел «день открытых дверей», посвященный Дню Победы для детей шехидов Второй Карабах ской войны.

В мероприятии приняли участие ряд представителей МЧС, представители органов Исполнительной власти Ленкоранского и Астаринского районов, правоохранительных органов и общественности.

На открытии был поднят государственный флаг и прозвучал гимн. Минутой молчания участники почтили память шехидов.

Спасатели Южного регионального центра министерства и сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС показали детям пожарно-спасательную технику и оборудование, ответили на их вопросы. Это вызвало большой интерес у детей.

Затем турецкие психологи, прибывшие в Азербайджан по приглашению Министерства иностранных дел, провели индивидуальные беседы с детьми.

В завершение детям были вручены подарки и сделано памятное фото.

Следует отметить, что МЧС постоянно уделяет внимание безопасности детей и регулярно организует акции, конкурсы по обучению представителей младшего поколения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, подготавливает обучающие социальные видеоролики и распространяет их через средства массовой информации.