Артур Казинян уверен, что план России выгоден Армении и сепаратистам

«Окончательное урегулирование карабахской проблемы невыгодно России по ряду причин.

Россия фактически предлагает новый статус-кво: это концепция ни мира, ни войны, что, по моему глубокому убеждению, отвечает интересам Армении и карабахских сепаратистов в среднесрочной перспективе.

Единственное, что пытается сделать Россия, это уточнение границы между Арменией и Азербайджаном – демаркация и делимитация, и это должно быть проведено по картам, находящимся у Генштаба Минобороны России.

По какой карте будет проводиться демаркация, Москва решит в рамках своих интересов (полагаю, в пользу Армении)», - написал Казарян.