Артур Казинян уверен, что план России выгоден Армении и сепаратистам
Окончательное урегулирование «карабахской проблемы» невыгодно России по ряду причин, написал в своем Facebook бывший депутат Национального Собрания Армении Артур Казинян.
«Окончательное урегулирование карабахской проблемы невыгодно России по ряду причин.
Россия фактически предлагает новый статус-кво: это концепция ни мира, ни войны, что, по моему глубокому убеждению, отвечает интересам Армении и карабахских сепаратистов в среднесрочной перспективе.
Единственное, что пытается сделать Россия, это уточнение границы между Арменией и Азербайджаном – демаркация и делимитация, и это должно быть проведено по картам, находящимся у Генштаба Минобороны России.
По какой карте будет проводиться демаркация, Москва решит в рамках своих интересов (полагаю, в пользу Армении)», - написал Казарян.