Руслан Мирзоев назначен на высокую должность в Международном арбитражном суде

Воодушевленная победами президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на поле боя и на международной дипломатической арене, Коллегия адвокатов Азербайджана множит свои успехи на международной правовой арене. Об этом заявил в своем обращении к нашей редакции руководитель адвокатского бюро «Кенгерли и партнеры» Коллегии адвокатов Азербайджана, известный адвокат Исмаил Кенгерли.

«29 сентября 2022 года Коллегия адвокатов официально стала членом Европейской ассоциации юристов (AEA-EAL). AEA-EAL основана в 1986 году бывшими членами Международной ассоциации молодых юристов с целью укрепления отношений (нетворкинга) между членами, обмена взаимным опытом в вопросах, связанных с профессиональной деятельностью, обмена знаниями о европейском праве.

В состав ассоциации входят представители различных юрисдикций в Европе и за ее пределами (Аргентина, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Грузия, Германия, Италия, Казахстан, Польша, Испания, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, США и др.). Постоянно расширяющаяся сеть служит развитию профессиональных и социальных связей ее членов.

Успехи азербайджанской адвокатуры на этом не заканчиваются. Руслан Мирзоев, юрист адвокатского бюро «Кенгерли и партнеры», назначен членом совета директоров и руководителем отдела обучения и воспитания Международного арбитражного суда, который находится в Париже и считается главным арбитражным судом в мире.

Отдел обучения и образования отвечает за организацию обучения и обучение арбитров, адвокатов, медиаторов, судей, адвокатов и государственных служащих в различных областях арбитража, посредничества и коммерческого права по всему миру. Он также курирует Институт мирового коммерческого права Международной торговой палаты.

Международный арбитражный суд действует при Международной торговой палате, в которую входят более 40 миллионов структур. Главный офис международного арбитражного суда находится в Париже, региональные представительства — в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Гонконге, Сингапуре и Абу-Даби.

До назначения на эту должность Руслан Мирзоев работал медиатором ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, экспертом по арбитражу и медиации Совета Европы и Европейского союза.

Напоминаю, что на пленарном заседании, состоявшемся в Дублине 13 мая текущего года, в результате усилий делегации Коллегия адвокатов Азербайджана во главе с председателем Анаром Багировым стала членом Совета адвокатов и юридических обществ Европы(CCBE), объединяющего более 1 миллиона юристов.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что все эти работы были достигнуты без получения финансовой поддержки из бюджета и других средств, в результате реформ, проведенных в Коллегии за последние четыре года.

Мы должны с большой гордостью сказать, что сейчас являемся живыми свидетелями превращения Азербайджана в могущественное и влиятельное государство в истории последнего тысячелетия. Безусловно, это результат мудрой политики, начатой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой Ильхамом Алиевым. Именно в результате руководства и успешной дипломатии Ильхама Алиева мы вернули наши исторические земли, и стали страной, с чьим мнением считаются.

Целью проведения всей этой работы Коллегией адвокатов является поддержка Верховного главнокомандующего и донесение голоса нашей страны до всех возможных международно-правовых площадок», - отмечается в обращении.