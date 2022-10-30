Эрдоган провел переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы региональной повестки с акцентом на последние события на поле российско-украинской войны, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно сообщению, президент Эрдоган отметил, что Анкара продолжает предпринимать необходимые инициативы со всеми сторонами с целью урегулирования проблем, связанных с реализацией Стамбульского соглашения по поставкам зерна. Турецкий лидер выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна.

Глава турецкого государства в беседе с российским коллегой отметил, что конструктивный подход к вопросу, связанному с зерном, окажет стимулирующее воздействие на возвращение к диалогу, отмечается в сообщении.