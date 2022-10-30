Блестящие результаты команды Миноборонпрома на Республиканской спартакиаде

Команда по плаванию Министерства оборонной промышленности Азербайджана (МОП) заняла первое место на XXII Республиканской спартакиаде, посвященной 18 октября - Дню восстановления независимости и организованной Конфедерацией профсоюзов Азербайджана.

В соревнованиях, которые проходили в плавательном бассейне спорткомплекса AZAL, приняли участие команды Национальной авиационной академии, ЗАО «Бакинский метрополитен», Baku Steel Company и Миноборонпрома. Спортсмены соревновались в плавании вольным стилем на 50 метров.

Члены команды Миноборонпрома выиграли соревнование, обойдя всех своих соперников. Коллективы министерства также заняли 1-е место в соревнованиях по волейболу, 3-е место в соревнованиях по футболу и настольному теннису, 2-е место в соревнованиях по перетягиванию каната.

В рамках Спартакиады команды Миноборонпрома будут соревноваться за первенство в нардах, шашках, шахматах и стрельбе.

Отметим, что Спартакиада проходит на площадках спортивного общества «Зенит».