Умерла кинорежиссер Лейла Сафарова

На 78-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист Лейла Сафарова, сообщили в Госфильмофонде Азербайджана.

Лейла Сафарова родилась 15 октября 1945 года в Гяндже. В 1974 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Лейла Сафарова - режиссер художественного фильма Kölgədə 40 dərəcə isti, документальных фильмов Naməlum torpaq, İstiqlal şairi, Mərhəmət и многих других. Также она автор сценария ряда фильмов.