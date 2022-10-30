США передадут Украине восемь комплексов NASAMS

Два комплекса прибудут в Украину уже в ближайшее время, еще шесть - позже.

Вашингтон передаст Украине восемь норвежско-американских зенитных комплексов NASAMS и боеприпасы к ним, сообщили в Пентагоне военные чиновники США, пишет BBC.

Американские военные рассказали, что планируют создать набор противодействия беспилотным авиационным системам, включая систему VAMPIRE и другие радарные системы, в связи с серьезной угрозой ударов дронами со стороны России.

Зенитные комплексы NASAMS являются серьезным усилением системы ПВО Украины не только против российских бомбардировщиков, но и против крылатых ракет - от "Искандеров" и "Точек-У" до "Калибров".

Накануне, когда Россия нанесла новый массированный удар по энергосистеме страны, украинские чиновники сообщили, что система IRIS-T, предоставленная Германией, продемонстрировала стопроцентный результат.