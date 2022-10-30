У Медведева снова угрозы: Либо победа России, либо ядерная война...

Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия, и только «полная и окончательная победа России» может гарантировать предотвращение такого конфликта, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его заявление приводят российские СМИ.

«Тезис западных стран: России нельзя дать победить в войне означает: если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»,— написал Медведев в Telegram.

Согласно упомянутому пункту «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», Россия может применить ядерное оружие при неядерной агрессии, если она ставит под угрозу существование государства.

Ранее сегодня Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил, что Москва «никому и никогда» не отдаст аннексированные РФ территории Украины. Украинские власти неоднократно говорили, что не прекратят войну, пока не выйдут на границы 1991 года. Лидеры Евросоюза и НАТО, в свою очередь, высказывались, что они не должны допустить победы России в Украине.

Президент РФ Владимир Путин, объявляя 21 сентября частичную мобилизацию, пообещал использовать «все средства» для защиты народа. Медведев после этого напомнил, что Россия может в случае необходимости задействовать ядерное оружие. Он предположил, что даже в таком случае НАТО не станет вмешиваться в войну, потому что безопасность Вашингтона, Лондона или Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины».