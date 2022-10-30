Сотни тысяч домохозяйств в Азербайджане обеспечены оптоволоконным интернетом

В Азербайджане около 650 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Хотя строительство оптоволоконной сети по этой технологии в Азербайджане впервые было начато в 2017 году, с 2021 года она нашла более широкое применение. Так, количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью в 2017-2020 годах, составило 227 тысяч. В 2021-2022 годах была построена оптоволоконная сеть для 422 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день всего в Азербайджане оптоволоконным интернетом обеспечены 649 тысяч домохозяйств.

Строительство быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON на территории страны осуществляется в рамках проекта «Онлайн-Азербайджан». Основная цель проекта – построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с, за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов.