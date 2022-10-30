Сотни тысяч домохозяйств в Азербайджане обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане около 650 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).
Считаясь последним трендом в технологии оптических кабелей, GPON обеспечивает высокоскоростную передачу данных без традиционных медных кабелей и бесперебойную работу независимо от погодных условий.
Хотя строительство оптоволоконной сети по этой технологии в Азербайджане впервые было начато в 2017 году, с 2021 года она нашла более широкое применение. Так, количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью в 2017-2020 годах, составило 227 тысяч. В 2021-2022 годах была построена оптоволоконная сеть для 422 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день всего в Азербайджане оптоволоконным интернетом обеспечены 649 тысяч домохозяйств.
Строительство быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON на территории страны осуществляется в рамках проекта «Онлайн-Азербайджан». Основная цель проекта – построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с, за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов.
Основной оператор проекта ООО «Азтелеком» проводит работы в направлении обновления телекоммуникационной инфраструктуры и приведения ее в соответствие с современными международными стандартами. В настоящее время обеспечение высокоскоростным интернетом с помощью GPON и других широкополосных технологий продолжается в 60 районах и городах, в том числе в Баку, Апшероне, Шамкире, Джалилабаде, Товузе, Газахе.
Граждане Азербайджана, возвращающиеся в родные края на освобожденных территориях, также обеспечиваются стационарной телефонной связью и скоростным интернетом. Кроме того, современная цифровая связь доходит и до самых высокогорных сел. Так, например, школьники, живущие в отдаленных горных селах, как Лагич и Хыналыг, сегодня могут легко подключиться к уроку в онлайн-форме с помощью скоростного оптоволоконного интернета.