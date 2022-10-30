Зеленский заявил о повреждении 40% энергоинфраструктуры Украины
Российские удары повредили 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает BBC.
Глава Украины рассказал о повреждениях комиссару Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон, когда она прибыла в Киев с визитом. По словам Владимира Зеленского, в результате ударов российскими ракетами и беспилотниками Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. "Но я уверен, что мы все возобновим", - подчеркнул он.
Из-за разрушения украинской энергетической инфраструктуры в стране введены графики веерных отключений электричества.