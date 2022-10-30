Центральную Азию призвали быть осторожной с Россией

В ходе визита в Ташкент министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее визит - сигнал о сотрудничестве для бывших советских республик, пишет Deutsche Welle.

Немецкий министр сделала это заявление после переговоров с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым. Выступая перед журналистами, она призвала не допустить беспрепятственного усиления в Центральной Азии влияния России и Китая.

Она также указала на необходимость изменений стратегии Берлина в отношении Китая. "Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась", - подчеркнула Анналена Бербок.