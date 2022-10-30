Согласно сообщению, СГБ проводятся комплексные следственные мероприятия в связи с тем, что спецслужбы Ирана тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны, финансировали и руководили их деятельностью, удерживали их в своей зоне влияния шантажом и другими насильственными методами с целью использования против интересов государственной безопасности Азербайджана.

Службой государственной безопасности Азербайджана разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана. Об этом сообщили в СГБ Азербайджана.

Как сообщили в СГБ, во время оперативно-следственных мер было установлено, что руководство незаконным вооруженным формированием, тайно созданным из граждан Азербайджана под контролем иранских спецслужб путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей, было поручено скрывающимся в настоящее время в Иране Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчин оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим, в отношении которых с 2018 года решением суда избрана мера пресечения в виде ареста за аналогичные преступления и объявленным в международный розыск.

Отмечается, что за прошедший период граждане Азербайджана, в основном осужденные за различные преступления и считавшие себя членами организации «Единое мусульманское движение», незаконным вооруженным формированием были вывезены через территорию третьих стран в Тегеран и проинструктированы. Они получили религиозные прозвища и были доставлены в Дамаск на военных грузовых самолетах с поддельными документами. Их привлекали к военным учениям, где обучали правилам применения разного огнестрельного оружия и тактике ведения боев в Сирии, выдавали разные суммы денег.

К расследованию привлечены 19 граждан Азербайджана, которые в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий уличили в участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований. У них изъяты экстремистские видеоматериалы и книги, пропагандирующие религиозно-экстремистские взгляды, запрещенные в Азербайджане, говорится в заявлении Службы.

Ранее судимые Гусейнов Искендер Хани оглу, Хагвердиев Турал Сафар оглу, Шукюров Элтун Али оглу и другие привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законом) Уголовного кодекса Азербайджана.

Также обнаружены материалы о различных поручениях членам группы Рухуллой Ахундзаде и другими лицами, проживающими в настоящее время в Иране.

Асадов Орхан Фарман оглу, один из привлеченных к военным учениям, был арестован при попытке теракта на территории третьей страны.

В ходе следствия также установлено, что Мамедов Фаган Садреддин оглы, участвовавший в упомянутых военных учениях, организовал раздачу футболок с религиозными лозунгами, которые были доставлены в Азербайджан на автомобиле, принадлежащем посольству Ирана в Азербайджане, участникам акций, запланированных к проведению в некоторых регионах Азербайджана.

Выяснилось, что представители указанных спецслужб шантажировали граждан Азербайджана видеозаписью военных учений, в которых последние участвовали, и другими методами, чтобы держать их под своим влиянием. В настоящее время продолжаются комплексные оперативно-розыскные мероприятия.

Служба государственной безопасности подчеркивает, что к гражданам Азербайджана, причастным к любым незаконным вооруженным формированиям, будут приняты самые строгие меры. Им грозит серьезная уголовная ответственность. СГБ предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о любых формах влияния иностранных спецслужб.