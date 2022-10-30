Россия повредила «практически все» неатомные электростанции Украины
В результате «крупнейшей ракетной атаки на электроэнергетическую инфраструктуру в истории» Россия повредила «практически все электростанции» Украины за исключением атомных. Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью The Guardian.
«К сожалению, ситуация критическая. Помимо собственно электростанций пострадало более 30% подстанций электросети, перенаправляющих потоки электричества. Они (россияне - ред.) специально стараются разрушить украинскую энергосистему, которая снабжает десятки миллионов человек», - сказал Владимир Кудрицкий.
По его мнению, Россия хочет организовать в Украине «гуманитарную катастрофу». Если защититься от российских ударов не удастся, «периоды отключения электричества в Украине станут все более и более длительными», отметил Владимир Кудрицкий.
Он подчеркнул, что Россия продолжает разрушать энергосистему быстрее, чем ее удается восстанавливать. «Понятно, что запускать ракеты гораздо легче, чем ремонтировать подстанции», - подытожил председатель правления «Укрэнерго».