Россия повредила «практически все» неатомные электростанции Украины

В результате «крупнейшей ракетной атаки на электроэнергетическую инфраструктуру в истории» Россия повредила «практически все электростанции» Украины за исключением атомных. Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью The Guardian.

«К сожалению, ситуация критическая. Помимо собственно электростанций пострадало более 30% подстанций электросети, перенаправляющих потоки электричества. Они (россияне - ред.) специально стараются разрушить украинскую энергосистему, которая снабжает десятки миллионов человек», - сказал Владимир Кудрицкий.