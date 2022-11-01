Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 1 ноября 2022, 23:36

Прошедшие в минувшее воскресенье президентские выборы в Бразилии многие в Америке сравнивают с президентской кампанией в США 2020 года. К нынешнему бразильскому лидеру Жаиру Болсонару прочно прикрепилось прозвище «Тропический Трамп»: такая же ультраправая политика, идеологическая непримиримость, самовлюбленность и неспособность к компромиссам. Болсонару проиграл своему антиподу – социалисту и вожаку бразильских трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве, которого в этой стране называют просто – Лула. Дуэль была исключительно жесткой, разница в полученных голосах составила меньше двух процентов (50,9 процента против 49,1 процента), что свидетельствует о глубокой поляризации Бразилии. Точно, как в США.

Кто-то пошел еще дальше в сравнении Бразилии с Америкой. Телеканал Al Jazeera, например, назвал Лулу «американским Байденом». Но это, очевидно, был уже перебор. Сравнивать «потомственного дворянина» Байдена с бывшим рабочим-металлургом Лулой можно лишь с большой долей фантазии. Общим у них может быть только возраст – Луле 77 лет. Он родился в бедной семье фермеров, которые из-за того, что не могли прокормить восьмерых своих детей, вынуждены были переселиться из глухой провинции в Сан-Паулу. Лула бросил школу, не проучившись и пяти лет, и стал уличным чистильщиком обуви, а потом нашел работу на фабрике. В 17 лет из-за несчастного случая потерял палец на руке. Когда ему было 25 лет, у него от гепатита умерла жена Лурдес, которая находилась на восьмом месяце беременности. С ранних лет Лула мечтал о роли профсоюзного лидера. Он им и стал – в 1975 году его избрали руководителем влиятельного профсоюза металлургов. В те годы Лула организовал ряд мощных забастовок, ставших серьезным вызовом правившему в стране военному режиму. Многие стали сравнивать его с лидером польской «Солидарности» Лехом Валенсой. В 1980 году Лула и его товарищи-металлурги основали Рабочую партию, в которую, кроме пролетариев, вошли интеллектуалы, известные в стране деятели культуры, священники – приверженцы теологии освобождения. Эта партия левой ориентации в короткие сроки стала мощной силой, противостоящей и военному режиму, и традиционным консервативным партиям.

Лула трижды баллотировался на пост президента и в конце концов в 2002 году добился своего. Он правил страной два срока – до 2010 года, и это было лучшим временем в новейшей истории Бразилии. Цены на ее экспортные товары были необычайно высокими, что позволило властям проводить масштабные реформы в интересах беднейших слоев населения. Лула гордится тем, что ему в те годы удалось вырвать из нищеты около 30 миллионов бразильцев. Но потом наступили другие времена. В 2018 году Бразилию потряс мощнейший коррупционный скандал, известный как Lava Jato – «Автомойка». Но к мытью автомобилей он не имел отношения. Речь шла о масштабном подкупе публичных политиков крупнейшей бразильской нефтяной компанией Petrobras. Расследование находилось под контролем судьи Сержиу Мору. За решетку попали почти сто человек, в числе которых оказался и Лула. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Хотя по российским меркам обвинения были смешными – в частности, Луле инкриминировалось незаконное приобретение квартиры на одном из курортов Бразилии. Как бы то ни было, он провел за решеткой 580 дней. А в 2019 году онлайн-издание The Intercept провело расследование, из которого стало ясно, что судья Мору, ставший при нынешнем главе государства Жаире Болсонару министром юстиции Бразилии, нарушал закон. Так, он тесно сотрудничал, обмениваясь посланиями, с прокурором по делу Lava Jato, что категорически запрещено законом.

Лула был освобожден, вернулся в политику и вновь повел борьбу за президентский пост. Многих из его сторонников, правда, смущало то, что некогда выглядевший как тигр, как мачо-мен, он стал похож со своими редкими волосами на дедушку-божьего одуванчика. Но, видимо, энергетики у него оказалось достаточно, чтобы успешно провести дебаты с Болсонару и заручиться поддержкой большинства соотечественников. И это несмотря на то, что его противник все время напоминал об уголовном прошлом Лулы, говоря, что Бразилия пускает «вора на место совершенного преступления». Поражение Болсонару в целом понятно и объяснимо. И это не только проявление классовой борьбы фавел против дворцов. Бразильцам стал совершенно нетерпим авторитарный и волюнтаристский стиль президента. В наибольшей степени это проявилось во время пандемии, к которой Болсонару отнесся совершенно пренебрежительно, называя ковид «чем-то вроде обычного гриппа». Он устраивал пышные вечеринки в то время, как пандемия приближалась к своему пику, призывал сограждан отказаться от масок и всякого дистанцирования. В результате в стране от коронавируса погибло 687 тысяч человек. Болсонару, бывший армейский капитан, всегда лестно отзывавшийся о правивших в стране военных диктатурах, пообещал в случае поражения на выборах вывести миллионы своих сторонников на улицы. Однако пока он молчит и никак не комментирует результаты голосования.