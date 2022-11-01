Бразильские кульбиты: из президентского дворца в тюрьму и обратно наша корреспонденция
Прошедшие в минувшее воскресенье президентские выборы в Бразилии многие в Америке сравнивают с президентской кампанией в США 2020 года. К нынешнему бразильскому лидеру Жаиру Болсонару прочно прикрепилось прозвище «Тропический Трамп»: такая же ультраправая политика, идеологическая непримиримость, самовлюбленность и неспособность к компромиссам.
Болсонару проиграл своему антиподу – социалисту и вожаку бразильских трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве, которого в этой стране называют просто – Лула. Дуэль была исключительно жесткой, разница в полученных голосах составила меньше двух процентов (50,9 процента против 49,1 процента), что свидетельствует о глубокой поляризации Бразилии. Точно, как в США.
Кто-то пошел еще дальше в сравнении Бразилии с Америкой. Телеканал Al Jazeera, например, назвал Лулу «американским Байденом». Но это, очевидно, был уже перебор. Сравнивать «потомственного дворянина» Байдена с бывшим рабочим-металлургом Лулой можно лишь с большой долей фантазии. Общим у них может быть только возраст – Луле 77 лет.
Он родился в бедной семье фермеров, которые из-за того, что не могли прокормить восьмерых своих детей, вынуждены были переселиться из глухой провинции в Сан-Паулу. Лула бросил школу, не проучившись и пяти лет, и стал уличным чистильщиком обуви, а потом нашел работу на фабрике. В 17 лет из-за несчастного случая потерял палец на руке. Когда ему было 25 лет, у него от гепатита умерла жена Лурдес, которая находилась на восьмом месяце беременности.
С ранних лет Лула мечтал о роли профсоюзного лидера. Он им и стал – в 1975 году его избрали руководителем влиятельного профсоюза металлургов. В те годы Лула организовал ряд мощных забастовок, ставших серьезным вызовом правившему в стране военному режиму. Многие стали сравнивать его с лидером польской «Солидарности» Лехом Валенсой.
В 1980 году Лула и его товарищи-металлурги основали Рабочую партию, в которую, кроме пролетариев, вошли интеллектуалы, известные в стране деятели культуры, священники – приверженцы теологии освобождения. Эта партия левой ориентации в короткие сроки стала мощной силой, противостоящей и военному режиму, и традиционным консервативным партиям.
Лула трижды баллотировался на пост президента и в конце концов в 2002 году добился своего. Он правил страной два срока – до 2010 года, и это было лучшим временем в новейшей истории Бразилии. Цены на ее экспортные товары были необычайно высокими, что позволило властям проводить масштабные реформы в интересах беднейших слоев населения. Лула гордится тем, что ему в те годы удалось вырвать из нищеты около 30 миллионов бразильцев.
Но потом наступили другие времена. В 2018 году Бразилию потряс мощнейший коррупционный скандал, известный как Lava Jato – «Автомойка». Но к мытью автомобилей он не имел отношения. Речь шла о масштабном подкупе публичных политиков крупнейшей бразильской нефтяной компанией Petrobras.
Расследование находилось под контролем судьи Сержиу Мору. За решетку попали почти сто человек, в числе которых оказался и Лула. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Хотя по российским меркам обвинения были смешными – в частности, Луле инкриминировалось незаконное приобретение квартиры на одном из курортов Бразилии. Как бы то ни было, он провел за решеткой 580 дней.
А в 2019 году онлайн-издание The Intercept провело расследование, из которого стало ясно, что судья Мору, ставший при нынешнем главе государства Жаире Болсонару министром юстиции Бразилии, нарушал закон. Так, он тесно сотрудничал, обмениваясь посланиями, с прокурором по делу Lava Jato, что категорически запрещено законом.
Лула был освобожден, вернулся в политику и вновь повел борьбу за президентский пост. Многих из его сторонников, правда, смущало то, что некогда выглядевший как тигр, как мачо-мен, он стал похож со своими редкими волосами на дедушку-божьего одуванчика.
Но, видимо, энергетики у него оказалось достаточно, чтобы успешно провести дебаты с Болсонару и заручиться поддержкой большинства соотечественников. И это несмотря на то, что его противник все время напоминал об уголовном прошлом Лулы, говоря, что Бразилия пускает «вора на место совершенного преступления».
Поражение Болсонару в целом понятно и объяснимо. И это не только проявление классовой борьбы фавел против дворцов. Бразильцам стал совершенно нетерпим авторитарный и волюнтаристский стиль президента. В наибольшей степени это проявилось во время пандемии, к которой Болсонару отнесся совершенно пренебрежительно, называя ковид «чем-то вроде обычного гриппа». Он устраивал пышные вечеринки в то время, как пандемия приближалась к своему пику, призывал сограждан отказаться от масок и всякого дистанцирования. В результате в стране от коронавируса погибло 687 тысяч человек.
Болсонару, бывший армейский капитан, всегда лестно отзывавшийся о правивших в стране военных диктатурах, пообещал в случае поражения на выборах вывести миллионы своих сторонников на улицы. Однако пока он молчит и никак не комментирует результаты голосования.
Политологи в Вашингтоне задаются вопросом: как выборы в такой большой стране, как Бразилия, повлияют на ее международную политику? Они отмечают, что в Латинской Америке в последние годы наблюдается любопытный феномен. Почти во всех крупных странах региона к власти пришли левые силы, закрасив весь континент – от Аргентины до Мексики если не в красный, то в розовый цвет. Только в этом году левые победили на выборах в Колумбии и Чили. И там, и там ультраправым противостояли социалисты – от бывшего чилийского студенческого бунтаря Габриэля Борича до бывшего колумбийского повстанца Густаво Петро. Однако мало кто ожидает от континента тотальную «кубинизацию» – времена архаичных авторитарных режимов прошли навсегда.
Авторы исследования в американском Совете по международным делам – первой попытки анализа бразильских выборов в целом положительно отнеслись к победе Лулы. Уходящий президент Болсонару «прославился» своей антиглобалистской риторикой. Словно копируя своего кумира Дональда Трампа, он дистанцировался от ООН, угрожал выйти из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Болсонару считает себя убежденным сторонником российского президента Владимира Путина и ненавидит Джо Байдена.
В отличие от него, Лула намерен проводить более сбалансированную традиционную политику по поддержке международных организаций. Предполагается, что он установит более теплые отношения с нынешней администрацией Белого дома и Европейским союзом и постарается утвердить лидерство Бразилии в региональных делах.
Главное послание Лулы соотечественникам – в том, что восемь лет его президентства были чрезвычайно успешными, а теперь после хаотичных четырех лет нестабильности Болсонару он вернет стране процветание и гармонию. Новый-старый президент не боится дважды войти в одну и ту же реку.