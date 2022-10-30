Лингвисты выбрали слово года
Составители толкового словаря на английском языке Collins English Dictionary выбрали словом 2022 года «permacrisis». Сообщение об этом опубликовано на сайте словаря.
Термин является производным от permanent (постоянный) и crisis (кризис) и обозначает «длительный период нестабильности и неуверенности».
По словам исследователей, это одно из нескольких слов, характеризующих продолжающиеся кризисы, политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата и повышение уровня стоимости жизни, с которыми сталкивается мир в 2022 году.