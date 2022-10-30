Еще на один год останутся в Азербайджане турецкие военные

Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции продлила еще на один год срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане, сообщили турецкие СМИ.

Соответствующий законопроект от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен в парламент Турции в прошлом месяце.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня находится в Агдаме.