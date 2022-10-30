Ильхам Алиев: Мир не должен забывать о резне, совершенной Францией против алжирцев фото; видео; обновлено 23:20
Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией, – это событие мир не должен забывать. Франция проводила ужасную войну против алжирского народа. В результате этой резни погибло 1,5 миллиона человек. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.
Подчеркнув, что в рамках визита в Алжир он посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей моджахедов, глава азербайджанского государства сказал: «Сегодня, вспоминая это ужасное событие, мы должны сделать все возможное для предотвращения подобных катастроф в будущем».
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с генеральным секретарем ООН, председателем Африканского союза и генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества в качестве почетного гостя участвует в саммите Лиги арабских государств.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил пезидента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.
Ильхам Алиев выступил на саммите ЛАГ.
Отметим, что Азербайджан связывают исторические и традиционные связи с арабским и исламским миром миром. Наряду с арабскими странами Ближнего Востока Баку развивает свои связи и с арабскими странами Африки.