Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией, – это событие мир не должен забывать. Франция проводила ужасную войну против алжирского народа. В результате этой резни погибло 1,5 миллиона человек. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.

Подчеркнув, что в рамках визита в Алжир он посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей моджахедов, глава азербайджанского государства сказал: «Сегодня, вспоминая это ужасное событие, мы должны сделать все возможное для предотвращения подобных катастроф в будущем».