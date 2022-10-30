Украина получила от Запада больше 40 млрд на оборону

Общий объем военной помощи Киеву от западных стран с начала войны в феврале 2022 года составил 41 млрд евро. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на данные Института мировой экономики Кильского университета.

Западная помощь в 7,6 раз больше, чем весь военный бюджет Украины на 2022 год. При этом дипломат подчеркнул, что это на 14% меньше, чем военный бюджет России.

По данным института, лидером в оказании помощи Киеву остается Латвия. Она выделила около 41% военных расходов Украины. В первой десятке также Эстония, Литва, Польша, Люксембург, Чехия, Словакия, Словения, Великобритания и Норвегия.

Лидером по объемам помощи остаются Соединенные Штаты, они выделили Киеву помощь на 52 млрд евро в разных сферах (военной, гуманитарной, финансовой - ред.). На втором месте – Европейский союз, выделивший различную помощь на 29 млрд евро.