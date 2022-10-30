Армия Саудовской Аравии и военный контингент Соединенных Штатов, который находится в королевстве, приведены в состояние повышенной боевой готовности после предупреждений разведки о возможном нападении со стороны Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Разведданные, которыми поделились с США, предупреждают о неизбежных нападениях на цели в Саудовской Аравии и в иракском Эрбиле, где базируются американские войска. Таким способом Иран хочет отвлечь внимание от протестов, которые попали в заголовки международных газет, сообщает разведка Саудовской Аравии.