Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной готовности Из-за Ирана
Армия Саудовской Аравии и военный контингент Соединенных Штатов, который находится в королевстве, приведены в состояние повышенной боевой готовности после предупреждений разведки о возможном нападении со стороны Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Разведданные, которыми поделились с США, предупреждают о неизбежных нападениях на цели в Саудовской Аравии и в иракском Эрбиле, где базируются американские войска. Таким способом Иран хочет отвлечь внимание от протестов, которые попали в заголовки международных газет, сообщает разведка Саудовской Аравии.
Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен и готов ответить в случае необходимости. «Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», - сказали чиновники в Вашингтоне.
Официальные лица не предоставили никаких дополнительных подробностей, кроме изменения уровня опасности. По некоторым данным, атаки со стороны Тегерана могут быть совершены в ближайшие 48 часов.