Модель DOST могут применить и в Румынии

22:12

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в Баку с визитом делегацией во главе с министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будэй. В пресс-службе министерства сообщили, что министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии Сахиль Бабаев подчеркнул, что отношения двух стран основаны на стратегическом партнерстве.

Отметив, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией, министр сказал, что подписанная в 2009 году Совместная декларация о стратегическом партнерстве и подписанные за прошедший период более 60 документов о сотрудничестве заложили основу для расширения отношений. Бабаев отметил, что в январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Румынией увеличился на 76,45 процента. Министр проинформировал о реформах, проведенных в Азербайджане в последние годы в социальной сфере, серьезном увеличении социальных выплат, проделанной работе по организации современного и гибкого управления, прозрачных и оперативных, проактивных услуг, концепции DOST. Бабаев подчеркнул, что успех этих реформ получил высокую оценку на международном уровне. В эти дни учреждения министерства были удостоены еще трех международных наград, всего в этом году 11.