У Зеленского призывают мир признать Иран соучастником агрессии

Иран является соучастником агрессии в Европе, поскольку передает России боевые беспилотники, а вскоре может передать и баллистические ракеты. Поэтому он должен быть признан таким на официальном уровне. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально", – написал Подоляк.

Телеканал CNN 1 ноября сообщил, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля -земля" и новые ударные беспилотники. Журналисты отмечают, что это будет первый случай, когда Иран отправит в РФ передовые высокоточные ракеты, что может дать Кремлю существенное преимущество на поле боя.