Турецкий министр: Турцию шокировало решение России
Турцию шокировало решение России приостановить свое участие в зерновой сделке. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, пишет Hürriyet.
"Через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объем перевезенных ими грузов составил 9,7 млн тонн. Европейские страны получили 61% (грузов – ред.), азиатские - 20%, африканские - 13%. Остальное достается самым отсталым странам. Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Я не занимаюсь этим бизнесом", сославшись на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться о сельском хозяйстве и наших фермерах и поддерживать их", - сказал министр.