В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 ноября делегация под руководством премьер-министра Али Асадова и руководителя Администрации президента и Координационного штаба, созданного для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Самира Нуриева, в составе руководящих лиц соответствующих госучреждений посетила Восточный Зангезур.

Делегация сначала ознакомилась с недавно сданным в эксплуатацию Зангиланским международным аэропортом. Представитель ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» проинформировал о проведенных в аэропорту работах. Затем делегация отправилась в город Губадлы, где председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил с докладом о генеральном плане города Губадлы.

Делегация также осмотрела 110 кВ-ную подстанцию «Губадлы». Президент ОАО «Азерэнержи» Балабаба Рзаев проинформировал о работе, проделанной на подстанции.

Затем делегация осмотрела автомобильную дорогу Худаферин-Губадлы-Лачин. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал о проделанной работе в связи со строительством дороги и предстоящих задачах.