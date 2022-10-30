После прихода талибов в Афганистане стали выращивать больше мака

С момента прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» посевные площади снотворного мака, который служит источником опиума, выросли на 32% и достигли 233 тыс. га. Об этом сообщается в докладе ООН, который опубликован на официальном сайте организации.

Это произошло уже после того, как «Талибан» запретил выращивать мак на всей территории страны. Такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

В 2022 году урожай снизился на 10% в сравнении с 2021 годом и составил 6,2 тыс. т (примерно 350-380 тонн героина рыночного качества – ред.). Причиной стала засуха, поразившая Афганистан в начале 2022 года.