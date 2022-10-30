Вице-премьер и министры посадили деревья у посольства Азербайджана в честь нашей Победы
В посольстве Азербайджана в Молдове состоялась церемония посадки деревьев в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Кишиневом. В мероприятии приняли участие вице-премьер Молдовы, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и другие чиновники. Об этом haqqin.az сообщили в азербайджанском дипведомстве.
В рамках церемонии официальные лица Молдовы посадили во дворе посольства Азербайджана три пирамидальных кипариса, привезенных из Азербайджана и не растущих в Молдове.
После посадки деревьев участники мероприятия обсудили динамичное развитие отношений Азербайджана и Молдовы в различных сферах. Посол Гудси Османов проинформировал гостей о 8 ноября - Дне Победы и сообщил, что в связи с этой знаменательной для азербайджанцев датой в Молдове пройдет ряд мероприятий. Дипломат отметил, что в связи с объявлением в Азербайджане 2022 года «Годом Шуши» планируется открытие барельефа, посвященного этому городу, в саду перед посольством Азербайджана.