В посольстве Азербайджана в Молдове состоялась церемония посадки деревьев в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Кишиневом. В мероприятии приняли участие вице-премьер Молдовы, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и другие чиновники. Об этом haqqin.az сообщили в азербайджанском дипведомстве.

В рамках церемонии официальные лица Молдовы посадили во дворе посольства Азербайджана три пирамидальных кипариса, привезенных из Азербайджана и не растущих в Молдове.