В Кремле назвали условие возвращения России в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что возврат России в зерновую сделку возможен только после расследования удара по Севастополю и получения гарантий безопасности со стороны Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы России, необходимо провести детальное расследование обстоятельств ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота. Киев должен дать реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, включая отказ от использования гуманитарного коридора в военных целях.

«Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы», — говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.