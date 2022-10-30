Сербию призвали сделать выбор между Евросоюзом и Россией

Федеральное правительство Германии обратилось к президенту Сербии Александру Вучичу с требованием определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По данным издания, в ФРГ «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против РФ.

Если Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение партнерских связей с Россией приведет к обратным последствиям, сообщили немецкому изданию в правительственных кругах.

Несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет «приспосабливаться и выкручиваться», чтобы сохранить хорошие отношения и с ЕС, и с Россией.