Румынскому министру показали Центр DOST

1 ноября 2022, 23:42

Делегация во главе с министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будэй, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомилась с центром DOST №1.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что министр Сахиль Бабаев проинформировал гостей об инновационных новшествах, внесенных Агентством DOST в систему государственных социальных услуг в Азербайджане.