Румынскому министру показали Центр DOST
Делегация во главе с министром труда и социальной солидарности Румынии Мариусом-Константином Будэй, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомилась с центром DOST №1.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что министр Сахиль Бабаев проинформировал гостей об инновационных новшествах, внесенных Агентством DOST в систему государственных социальных услуг в Азербайджане.
Было отмечено, что концепция DOST позволила объединить оказание 153 государственных социальных услуг по принципу «единого окна». Уровень удовлетворенности граждан услугами, оказываемыми им в центрах DOST, составляет 98,2 процента.
Позже председатель правления DOST Фарид Мамедов представил гостям концепцию агентства.