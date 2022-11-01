Ильхам Алиев на саммите ЛАГ о минном терроре Армении

Более 260 граждан Азербайджана погибли или пострадали с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.

«Мы сегодня страдаем от минного террора. Армения в период оккупации азербайджанских территорий установила более 1 млн мин. После окончания войны в ноябре 2020 года более 260 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на этих минах», - приводит Интерфакс-Азербайджан слова главы азербайджанского государства.

Президент отметил, что Азербайджан два года назад – осенью 2020 года – положил конец конфликту с Арменией и военным путем на основании Устава ООН освободил свои территории. «Армения проводила политику этнической чистки против Азербайджана, совершила акты вандализма на азербайджанских землях. После освобождения этих территорий мы увидели, что здесь все разрушено Арменией. Города, села... Это проявление исламофобии со стороны Армении».

Ильхам Алиев добавил, что в настоящее время Азербайджан проводит восстановительные работы на освобожденных территорий: «Мы сами восстанавливаем эти территории, за счет собственных ресурсов, международные донорские организации не оказывают нам помощи».

Президент также отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Лигой арабских государств и со странами-членами организации: «У Азербайджана с 2006 года статус наблюдателя в ЛАГ, и мы хотим расширить сотрудничество».