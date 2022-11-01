Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре на многих улицах Киева отключили освещение. Электроэнергию в украинской столице отключают в жилых домах на длительный период времени. Со 2 ноября в городе перестанут ходить троллейбусы – вместо них будут курсировать автобусы.

СМИ публикуют фото Киева, снятые 1 ноября, во время экономии света.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, что в результате российских ударов повреждено около 40% украинской энергетической инфраструктуры.