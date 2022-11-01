Президент проиграл выборы, но не хочет уходить о развитии ситуации
В Бразилии происходит то, чего опасались перед днем голосования: действующий президент, потерпев поражение, отказывается признавать результаты.
Жаир Болсонару будоражил публику заявлениями вроде того, что только Бог может убрать его из президентского офиса, а сторонники президента неоднократно выражали сомнения в том, что выборы будут честными. Хотя, казалось бы, кто тут власть? Но такое поведение вполне укладывалось в заслуженную репутацию Болсонару как «бразильского Трампа», а тот боролся как раз с демократами-оппозиционерами.
Сопротивлению способствует и неожиданно маленький разрыв между соперниками. Кажется, не хватило самой малости, и если поддавить…
Поддавливать стали в первую очередь водители-дальнобойщики, среди которых Болсонару пользуется большой популярностью: он как-то поддержал их во время общенациональной забастовки. Они стали перекрывать дороги в ряде штатов, создавая серьезные проблемы: за пару дней было зафиксировано больше трехсот случаев блокирования. Так, была дезорганизована работа аэропорта в Сан-Паулу, часть рейсов пришлось перенести. В планах протестующих большие демонстрации у правительственных зданий в столице.
Сам президент после поражения никаких публичных заявлений делать не стал, но в том числе не признал поражения и, тем более, не поздравил соперника, что принято делать по этикету. Однако рассчитывать Болсонару не на что. Победу Лулы признали главы обеих палат парламента, а Верховный суд распорядился, чтобы полиция устранила препятствия в работе транспортной системы страны. Нарушителям грозит штраф до ста тысяч бразильских песо, это около 19 300 долларов.
Кроме того, свои поздравления победителю направили главы ведущих мировых держав: США, Китая, Индии, Франции, России. А президент Аргентины Альберто Фернандес даже лично приехал в Бразилию, чтобы поприветствовать Лулу да Силву. Никакой международной поддержки попыткам Болсонару удержаться у власти не будет, что ставит на них крест. 1 января ему придется передать власть новому президенту.
Между тем эксперты продолжают обсуждать, как так вышло, что крайне неудачное и скандальное президентство Болсонару все равно позволило ему показать очень высокие результаты на выборах. В первую очередь это связано с тем, что у его соперника, который был уже два срока на президентском посту с 2003 по 2010 годы, запятнанная репутация: Лула отбывал срок за участие в мошеннической коррупционной схеме. Кроме того, ему 77 лет, он весьма немолодой человек, и уже мало похож на дерзкого профсоюзного лидера, который в годы благоприятной экономической конъюнктуры многое сделал для улучшения жизни самых бедных слоев населения. Когда Лула уходил после второго срока, его рейтинг популярности был выше 80%.
Сейчас он больше склонен к компромиссам, и даже вице-президентом у бывшего заядлого левака бывший конкурент на выборах 2006 году от правых Жералду Акмин. Тогда представить их в одной связке никто не мог, а сейчас это стало возможно.
Если коротко, Лула разочаровал какую-то часть своих бывших сторонников, став умеренным сторонником возврата к «нормальности», а Болсонару смог мобилизовать поддержку той бедноты, которую привлекли его реакционные правые взгляды, как Трампу удалось опереться на белых трудяг.
Бразилия заметно расколота, и Лула да Силва вряд ли сможет вернуть ей «нормальность», не говоря о «счастливых годах», как рекламные ролики представляли его первые президентские сроки: и он не тот, и ситуация не та, да и в парламенте сильны позиции правых. А вот Болсонару постарается снова вернуться на вершину власти. Ведь ему всего 67 – детский возраст по нынешним меркам.