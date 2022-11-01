Жаир Болсонару будоражил публику заявлениями вроде того, что только Бог может убрать его из президентского офиса, а сторонники президента неоднократно выражали сомнения в том, что выборы будут честными. Хотя, казалось бы, кто тут власть? Но такое поведение вполне укладывалось в заслуженную репутацию Болсонару как «бразильского Трампа», а тот боролся как раз с демократами-оппозиционерами.

Сопротивлению способствует и неожиданно маленький разрыв между соперниками. Кажется, не хватило самой малости, и если поддавить…

Поддавливать стали в первую очередь водители-дальнобойщики, среди которых Болсонару пользуется большой популярностью: он как-то поддержал их во время общенациональной забастовки. Они стали перекрывать дороги в ряде штатов, создавая серьезные проблемы: за пару дней было зафиксировано больше трехсот случаев блокирования. Так, была дезорганизована работа аэропорта в Сан-Паулу, часть рейсов пришлось перенести. В планах протестующих большие демонстрации у правительственных зданий в столице.

Сам президент после поражения никаких публичных заявлений делать не стал, но в том числе не признал поражения и, тем более, не поздравил соперника, что принято делать по этикету. Однако рассчитывать Болсонару не на что. Победу Лулы признали главы обеих палат парламента, а Верховный суд распорядился, чтобы полиция устранила препятствия в работе транспортной системы страны. Нарушителям грозит штраф до ста тысяч бразильских песо, это около 19 300 долларов.

Кроме того, свои поздравления победителю направили главы ведущих мировых держав: США, Китая, Индии, Франции, России. А президент Аргентины Альберто Фернандес даже лично приехал в Бразилию, чтобы поприветствовать Лулу да Силву. Никакой международной поддержки попыткам Болсонару удержаться у власти не будет, что ставит на них крест. 1 января ему придется передать власть новому президенту.