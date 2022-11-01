Вопреки заявлениям России: Турция продолжит выполнять условия зерновой сделки

Турция, несмотря на заявление России о приостановке работы гуманитарного коридора для движения судов, участвующих в Черноморской зерновой инициативе, продолжит выполнять условия этих договоренностей. Об этом министр обороны страны Хулуси Акар заявил во время общения с представителями СМИ, его цитирует сайт турецкого оборонного ведомства.

Министра спросили о заявлениях РФ относительно приостановки движения судов по "зерновому коридору".

"Если все так и останется, если прекратятся перевозки зерна, мы все видим, что события могут развиваться вплоть до серьезного дефицита продовольствия в развивающихся странах, роста цен и ухудшения политической стабильности, - ответил Акар. – Сразу же после подписания соглашения произошло серьезное снижение цен на зерно. Мы желаем, чтобы это продолжалось в том же духе. В этом отношении мы как Турция выполняли и продолжаем выполнять все свои обязанности".

Акар напомнил о переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным о "зерновой сделке" и подчеркнул – это соглашение выгодно всем сторонам, а нарушение его условий "станет проблемой для всех сторон".

Он рассказал, что за время действия соглашения из украинских портов вывезли более 10 млн тонн продовольствия.