США заявили, что Иран, возможно, передаст России ракеты

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что американские власти действительно считают передачу России Ираном баллистических ракет реальной, однако не уточнил, на каком этапе находятся переговоры Москвы с Тегераном. Так представители американских властей прокомментировали информацию телеканала CNN о том, что Иран готовится отправить в Россию около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и новые беспилотники.

"Мы озабочены тем, что Иран может рассматривать поставки ракет класса "земля-земля" России в дополнение к дронам", - сказал Кирби, добавив: "Мы пока не видим, чтобы это подтверждалось, но такая озабоченность у нас есть".

Данные о будущих поставках иранских ракет также подтверждают украинские власти. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия может разместить иранские ракеты на северной границе Украины. «300 км одна ракета, другая ракета – 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной», - сказал он.