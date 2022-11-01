Майя Санду: спецслужбы России целенаправленно расшатывают Молдову

Политические партии, которые в октябре инициировали протесты в Молдове, совместно со спецслужбами РФ работают над дестабилизацией ситуации в стране. Об этом Майя Санду сказала в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Санду отметила, что за последними протестами в Молдове пророссийских политических сил стоят российские спецслужбы. Россия использует недовольство людей на фоне серьезного роста цен, чтобы создать проблемы правительству в Кишиневе.

Президент Молдовы утверждает, что у властей "есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, и спецслужбы России, пророссийские партии в Молдове – все имеют общую цель: дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию".

28 октября The Washington Post опубликовало расследование, в котором утверждается, что ФСБ РФ потратила десятки миллионов долларов, чтобы с помощью пророссийских молдавских политиков переориентировать страну обратно на Москву. В частности, пишет издание, антиправительственные акции протеста, которые проходили в Молдове в сентябре, организовывал лидер партии "Шор" Илан Шор, которого в Москве назвали "достойным долгосрочным партнером".